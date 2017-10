Het echtpaar Johannes en Rosalina Daniel–Adrian is 65 jaar getrouwd. Dc Armand Jurel bracht een bezoek aan het paar. (Foto's: BIC Para)





Johannes Daniel werd geboren op 10 oktober 1927 en vierde zijn 90e verjaardag. Zijn echtgenote, Rosalina Ignatia Daniel-Adrian, is geboren op 30 april 1934 (83-jaar). Het jubilerende echtpaar is door de kinderen en kleinkinderen in het zonnetje gezet. Van de dc kregen man en vrouw de gebruikelijke enveloppe met inhoud en een bloemstuk.De dc bracht ook een bezoek aan het echtpaar Mohamed Bhagoe en Sarifoenisa Bhagoe-Abdoel, dat 50 jaar is getrouwd. Ook dit gouden echtpaar, dat te Lavigilantia woont, kreeg een enveloppe en een bloemstuk.Het echtpaar is van mening dat er met geduld, verdraagzaamheid en begrip voor elkaar, geen problemen kunnen komen in het huwelijk. Hun 50-jarig huwelijksjubileum hebben zij samen met kinderen en kleinkinderen gevierd, meldt het Burger Informatie Centrum Para.