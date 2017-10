De misvattingen en onduidelijkheden waren ontstaan in aanloop naar de herdenking van de dag, meldt het Nationaal Informatie Instituut. De huidige minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, heeft zich ingezet voor een geïntegreerde herdenking en viering van de vredesverdragen met de verschillende marronstammen. Hij was ook aanwezig tijdens de bespreking tussen beide partijen. Dikan heeft gesproken over de rol van de overheid in het geheel, het belang van openheid en transparantie naar elkaar toe bij het nemen van besluiten in het kader van de herdenking en viering van de dag van 10 oktober.De stichting 10 oktober 1760 had in aanloop naar de Herdenking en Viering Ondertekening Vrede met de Marrons besloten enkele activiteiten zelfstandig te organiseren, een mogelijkheid die overigens openstond voor alle organisaties. De afzonderlijke berichtgevingen hebben nogal voor verwarring gezorgd in de samenleving in het algemeen en bij de marrongemeenschap in het bijzonder.Ondanks die verwarringen hebben de activiteiten van de Nationale Commissie veel mensen in beweging gebracht, zowel bij het plengoffer in de ochtend te Nyun Combe, de bloemenhulde bij het monument van het Plein van 10 oktober 1760 , de prodo waka door de binnenstad, gevolgd door een volksfeest in de Palmentuin, meldt het NII. Bestuursleden van de Stichting 10 oktober 1760 waren overigens bij al de bovengenoemde activiteiten van de Nationale Commissie aanwezig. Wensley Misiedjan (directeur Duurzame Ontwikkeling Afro Surinamers Binnenland), dankte de commissieleden en aan alle andere die hebben bijgedragen aan dit succes.