Gregory R. (32), alias 'Cobra', is door de politie van Uitvlugt aangehouden. Uit onderzoek is gebleken dat het voertuig dat op naam van de verdachte staat, vaak in beeld is gekomen bij inbraken die gepleegd zijn in het ressort.Aan de hand van verkregen bewijsmateriaal, is de eigenaar van de auto aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte ingesloten.De politie onderzoekt de betrokkenheid van deze verdachte bij de gepleegde inbraken, meldt de afdeling Public Relations.