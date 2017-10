Negen personen te Santodorp zijn dakloos geworden door een woningbrand aan de Sumintrastraat. De ingeschakelde brandweer kon niet voorkomen dat omliggende panden ook in vlammen opgingen.De politie van vrijdag op het adres aankwam, stond de woning reeds in lichterlaaie. Het huis is niet tegen brand verzekerd. De afdeling Forensische Opsporing onderzoekt deze zaak verder.Voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat de woning niet was voorzien van elektriciteit en vanuit een andere woning voorzien werd van stroom. Het vermoeden dat de brand het gevolg is van een kortsluiting, wordt hierdoor versterkt, meldt de afdeling Public Relations van de politie.