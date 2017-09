Leerkrachten zijn boos, omdat zij ontslag aangezegd hebben gekregen omdat ze niet bevoegd zijn les te geven op een bepaald niveau. Eerder zijn deze onderwijskundigen ingezet door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het gaat om docenten die op een MO-A opleiding zitten. De meesten zijn in afrondende fase. Vooral leerkrachten die bij het bijzonder onderwijs zitten, zijn bedankt.Een andere reden voor ontevredenheid is dat leerkrachten die waren vrijgemaakt voor vakbondswerk en in een commissie zaten voor trainingen rond hiv/aids weer voor de klas moeten staan. De BvL en ALS vinden dat hiermee vakbondsrechten worden vertrapt. De overheid heeft verder eveneens geen aanstalten gemaakt om punten van het herwaarderingsprogramma die nader uitgewerkt dienen te worden, te bespreken met de bonden.Op de protestvergadering van woensdag zal besloten worden welke stappen ondernomen zullen worden. De schooldeuren moeten op maandag 2 oktober opengaan. Een deel van de leerkrachten vindt dat de lessen pas kunnen aanvangen wanneer de obstakels zijn verwijderd.