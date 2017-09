De in beslag genomen wapens, munitie en andere spullen. (Foto: KPS)





Begin september werd een man beroofd op de openbare weg te Charlesburg. Het slachtoffer is daarbij mishandeld en onder bedreiging van een jachtgeweer met ingekorte loop en vuistvuurwapens is hij beroofd van zijn rijbewijs en andere belangrijke documenten, een IPhone 6 en IPhone 7 en een geldbedrag in US$. De hoofdverdachte en het voertuig waarin hij zich verplaatste zijn door de benadeelde herkend.Na de aangifte en bekomen informatie is de recherche van Paramaribo samen met RBT Paramaribo overgegaan tot aanhoudingen. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de verdachten achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie Public Relations.