De hulpgoederen die vervoerd worden met de SLM naar Antigua. De spullen zijn bestemd voor slachtoffers van orkaan Irma. (Foto: René Gompers)





De vlucht is bijkans twee uren verlaat vertrokken. SLM-directeur Robbi Lachmising zegt aan Starnieuws dat het laden langer heeft geduurd omdat het toestel geen vrachtvliegtuig is. Het systeem moest worden aangepast. De vliegtuig naar Antigua is 2 uur en 20 minuten. Het toestel keert vanavond nog terug nadat de goederen zijn afgeleverd. Enkele verslaggevers zijn ook aan boord van het toestel.Lachmising zegt dat twee Surinamers die gestrand waren teruggevlogen zal worden vanuit Antigua. Acht personen uit St. Maarten hebben contact gemaakt met SLM. Vier van hen zullen via Curaçao door Insel Air dinsdag worden vervoerd naar Suriname. De SLM is bereid personen uit St.Maarten naar Suriname te vervoeren zodra er meer duidelijkheid is en nadat officieel groen licht is gegeven om een commerciële vlucht uit te voeren.René Gompers