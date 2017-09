Het water stijgt terwijl orkaan Irma zijn intrede maakt in Downtown Miami. (Foto's: Reuters)





Irma blijft volgens voorspellers extreem gevaarlijk. De monsterstorm heeft bomen afgetopt en elektriciteitsdraden verwoest. Daken zijn weggerukt en kustgebieden hebben te maken met vloedgolven van maximaal 5 meter. In het zuidelijke deel van de deelstaat zijn ook tornado’s gezien.Uren nadat Irma de Florida Keys had geteisterd, is de storm gistermiddag voor de tweede keer op de westelijke kust van Florida aan land gekomen op Marco island, ongeveer 19 km ten zuiden van het luxe strandstadje Napels aan de Golf van Mexico.Het centrum van Irma kwam aan land niet lang nadat het is gedegradeerd naar een categorie 3 storm met maximale aanhoudende winden van 195 km per uur. Eerder was Irma een categorie 4 orkaan op de vijf categorieën tellende orkaanschaal van Saffir-Simpson. Een paar uur later nam Irma in kracht af tot een categorie 2 orkaan met aanhoudende windstoten van 175 km per uur, zegt het Amerikaanse National Hurricane Center in Miami.Zowat een derde van de bevolking van de deelstaat Florida, bijna 6,5 miljoen, was aangezegd om het zuiden van de staat te evacueren. Er zijn ongeveer 170.000 mensen die onderdak hebben gezocht in zo’n 650 opvangcentra. Voor de Golfkuststeden Tampa en St. Petersburg geldt een avondklok. In verschillende wijken zijn arrestaties van plunderaars gemeld. Mensen maken misbruik van woningen die er verlaten bij liggen na evacuatie.De storm heeft bij zijn tocht door het Caribisch Gebied op weg naar Florida minstens 28 mensen gedood. Irma heeft ook het eerste slachtoffer geëist op Amerikaans grondgebied. In de stad Marathon in de Keys is een man levenloos aangetroffen in een pick-up nadat deze door harde winden tegen een boom was gesmeten.De westwaartse koers van de storm terwijl hij Florida verder in trekt, vormt het grootste risico voor de Golfkuststeden. Het dichtbevolkte Miami is echter gespaard gebleven van de volle kracht van de toorn van Irma. De grootste stad van de deelstaat Florida, die ongeveer 100 kilometer ten oosten van de kern van Irma lag, is alles behalve ongedeerd gebleven. Appartementencomplexen zwiepten in de harde winden, twee constructiekranen zijn afgebroken, terwijl er in de overstroomde straten kleine witte golfkoppen te zien waren. Ook in Ford Lauderdale is een kraan afgebroken.Irma is één van de krachtigste orkanen die ooit in de Atlantische Oceaan is geregistreerd. Het is één van een handvol categorie 5 orkanen die aanhoudende winden heeft voortgebracht met een kracht van 297 km per uur en meer. Voordat het naar Florida koerste, heeft de storm Cuba dreunen gegeven met elf meter hoge golven.Irma heeft een ware ravage aangericht op verschillende kleinere Caribische eilanden.De storm gaat verder over de westelijke kust van Florida. De verwachting is dat Irma miljarden dollars aan schade aanricht. Florida is de derde meest bevolkte deelstaat van de Verenigde Staten (VS) en is een grote toeristische trekpleister. De deelstaat heeft een economie die ongeveer 5% van het Bruto Nationaal Product van de VS genereert.