Vincent Molly, minister Joan Dogojo, Assembleelid Remie Tarnadi en Cher Doorson van JOC bij de start van de wandelmars.





Vorig jaar had de Avond Tweedaagse van de BVSS minder deelnemers. Molly, het Assembleelid Remie Tarnadi en minister van Sport en Jeugdzaken, Joan Dogojo, hebben de lopers toegesproken. Elf groepen en 56 individuele lopers doen mee aan de loop. Vier groepen zijn uit Paramaribo gekomen en eentje uit Nickerie.Molly is tevreden met de opkomst. JOC heeft voor het eerst een wandelmars georganiseerd. Hij verwacht dat vandaag meer groepen zullen meedoen. Ook de mensen in Coronie juichen het toe dat de tweedaagse door de Coronianen zelf wordt georganiseerd.Het thema van de wandelmars is ‘Productie’. De loop begint om 16.00 uur. Hierna is er een afterparty in het Letitia Vriesde stadion met Co & Friends, HMG, Kasimex en Aptijt. Het geheel wordt afgesloten met een cook-out op het Revoplein. Ruim 25 stands hebben hun producten kunnen tonen en verkopen aan de bezoekers.Edgar van Genderen