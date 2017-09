De KIP-deelnemers bij een bezoek aan het ministerie van Electronics and Information Technology.





Van 3 september tot 27 september zullen zij samen met de andere 35 deelnemers de Indiase deelstaten Haryana en Punjab doorkruisen. De participanten in het KIP willen met deze kans het land van hun voorouders bezoeken. “Alle voorouders van ons zijn als contractarbeiders via Kolkatta naar Suriname gekomen. We willen meer weten over hun cultuur, de leefwijze en de omstandigheden erom heen in India,” zegt Rashmi Bajnath namens de groep.Ze voelen zich overweldigt door de taal, de manier van leven en het klassensysteem. “De meeste mensen hebben ons gewaarschuwd om voorzichtig te zijn met het eten, omdat het te spicy is. Maar wij genieten elke dag weer van het heerlijke eten zoals,” deelt Bajnath haar eerste indrukken met Starnieuws.Het druk verkeer maakt ook indruk op de groep. “Het lijkt of er hier geen verkeersregels zijn. Iedereen rijdt door elkaar.” Het valt haar ook op dat in het dagelijks leven minder mensen cultureel gekleed gaan. Bij een bezoek aan de minister van Electronics and Information Technology, wordt de KIP-participanten verteld dat de bewindsman bezig is met registratie van elke burger. Hij zou “heel veel respect hebben voor de Indian Origins van Suriname, Guyana en Trinidad & Tobago, omdat hun voorouders als slaven zijn behandeld.” Een bezoek aan het Gandhi Centre of Arts toont de deelnemers wat over de cultuur en tradities van vroeger. “We hebben heel heel oude boeken mogen bekijken.”