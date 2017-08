NDP-fractieleider André Misiekaba. (Beeld: DNA)





Misiekaba zei dat hij niet degene is die lof naar zichzelf zwaait. Maar hij had de behoefte om te stellen dat hij corruptie-vrij is. Hij weet niet of iedereen dat kan zeggen. Hij voerde aan dat mensen constant de vinger wijzen naar anderen hoe corrupt ze zijn, terwijl dat rapport daar is. Misiekaba vroeg waarom de regering niks heeft gedaan met het rapport.Misiekaba citeerde uit het rapport, dat door partijgenoot Rachied Doekhie, beschikbaar is gesteld aan De Nationale Assemblee. De NDP-fractieleider citeerde uit het rapport over de bevindingen van de accountant: "Een aantal projecten vertoont regelmatig een afwijking tussen de hoeveelheden van het bestek en de raming. De hoeveelheden in de raming zijn vaak hoger dan die van het bestek. Voorts, de afwijkende projecten worden gegund aan een kleine groep aannemers. Verder, deze groep houdt zich in het veld aan de bestekhoeveelheden, terwijl bij de declaratie de hogere hoeveelheden van de raming worden gehanteerd". Uit de bevindingen blijkt ook dat sommige aannemers de projecten nooit helemaal opleveren, maar ze krijgen ook geen boete of andere sanctie opgelegd."De hoofdconclusie die ten aanzien van de omvang van de fraude kan worden getrokken is dat vooral door de laksheid en eventuele samenwerking van de ambtenaren en consultants met de aannemers de werkelijke omvang niet kan worden vastgesteld. Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd dat bovengenoemde fraudemelding slechts een klein deel isvan de daadwerkelijke fraudeomvang die niet kan worden vastgesteld", citeerde Misiekaba. In het rapport wordt ook aangegeven wat de mogelijke financiële schade is.De politicus merkte op dat hij geen namen zal noemen van toppers van VHP die gelinkt zijn aan projecten die werden uitgevoerd. "En het zijn uitgerekend die mensen die hier met een gladgestreken gezicht komen om te praten over corruptie. Have a heart," stelde Misiekaba. Corruptie is er volgens hem allang. "Ik zeg, laten wij stoppen om elkaar de vinger te wijzen. Laten wij samen met elkaar een goede stevige anti-corruptiewet en anti-corruptiebeleid maken en ervoor zorgen dat we een stop eraan zetten, wat vanaf de jaren veertig van de vorige eeuw is begonnen. Want waarschijnlijk, every one is to blame," stelde Misiekaba. Hij merkte op dat alle politieke partijen hierbij betrokken zijn. Hij merkte op dat in het rapport toppers van de VHP gelinkt zijn aan bedrijven die werken gegund hebben gekregen. Hij gaf voorbeelden van diverse projecten waarmee miljoenen gemoeid zijn, die zonder openbare inschrijven, zijn gegund.VHP-fractieleider Chan Santokhi zei na het betoog van de NDP-fractieleider dat het gaat om een rapport dat in november 2011 is uitgekomen. President Desi Bouterse had op basis hiervan gesteld dat hij de helft van de VHP kon opsluiten op basis van het rapport. Zes jaar later wordt het rapport hier gepresenteerd. Santokhi zei dat er geen enkele streep getrokken moet worden. Hij stelde dat alle corruptiegevallen onderzocht moeten worden.