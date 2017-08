Een bromfietser heeft vanmiddag het leven gelaten door een aanrijding aan de Afobakaweg, ter hoogte van mast 17.Een trekker met houtblokken en een bromfietser kwamen in botsing met elkaar. Starnieuws verneemt dat de bromfietser ter plekke is komen te overlijden.Er zijn nog geen details bekend. Zoals gebruikelijk wordt het ontzielde lichaam van het slachtoffer in beslag genomen voor obductie. Het aantal verkeersdoden voor dit jaar is gestegen naar 47.