Delcy Rodriguez (m), voorzitter van de constituerende vergadering, spreekt tijdens een sessie van de Waarheidscommissie in Caracas, Venezuela. (Foto: Reuters)





De stap komt na een aankondiging op vrijdag dat de nieuw opgerichte constituerende vergadering, het congres zou vervangen en de wetten zelf zou goedkeuren. De constituerende vergadering is eind juli werd gekozen om de grondwet van het land te herschrijven.De Lima-groep, met inbegrip van Peru, Argentinië, Brazilië, Canada, Colombia en zeven andere regionale overheden, hebben zich vrijdagavond laat geschaard achter de kritiek van de Verenigde Staten op de nieuwe wetgevende vergadering.Het congres wordt sinds 2016 door de oppositie gedomineerd, maar is verlamd door het loyalistische Hooggerechtshof van president Nicolas Maduro. Het Hof heeft bijna elke wet die het congres heeft aangenomen, geschrapt."We herhalen onze afwijzing van de constituerende vergadering en zijn acties," zei de 12-leden tellende Lima-groep in een verklaring die is uitgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken van Peru. "Wij bekrachtigen onze volledige steun voor het Venezolaanse congres," voegde het eraan toe.Maduro heeft met tal van maatregelen.de oppositie verschillende slagen toegebracht. De Venezolaanse leider beschuldigt de oppositie van de onrust die in de afgelopen vier maanden meer dan 125 mensen het leven heeft gekost. De meeste slachtoffers zijn gevallen bij botsingen tussen demonstranten en veiligheidstroepen die rubberen kogels en waterkanonnen hebben afgevuurd. De Verenigde Naties heeft gezegd dat de veiligheidstroepen in veel gevallen overmatig geweld hebben gebruikt.Een van de maatregelen is de nieuwe waarheidscommissie van de nieuwe wetgevende vergadering. De commissie zal een onderzoek instellen naar oppositie kandidaten die willen deelnemen aan de regionale verkiezingen die voor oktober zijn gepland.Nagegaan zal worden op deze oppositie kandidaten betrokken waren bij de dodelijke protesten. Aangezien veel oppositieleiders de demonstraties ondersteunen, zou de commissie hun inspanningen om in de komende stemming het gouverneurschap te winnen in de deelstaten, te niet kunnen doen.De anti-regeringsprotesten sinds de inauguratie van de nieuwe wetgevende vergadering op 5 augustus zijn gestopt. De oppositie was verrast door een dreiging van een Amerikaanse militaire actie in Venezuela, die president Donald Trump op 11 augustus had geuit.De bedreiging was water in de molen van Maduro. Het ondersteunde zijn vaak herhaalde bewering dat het Amerikaanse "imperium" Venezuela wil binnenvallen om zijn olie te stelen. De oppositie en Amerikaanse ambtenaren hadden het idee al afgewezen als absurd voordat Trump met zijn verrassende verklaring van een “militaire optie” kwam als oplossing voor de politieke crisis in Venezuela.In de komende dagen zal de nieuwe wetgevende vergadering een wet aannemen tegen "uitdrukkingen van haat en onverdraagzaamheid." Mensenrechtengroepen zeggen dat de wet zo vaag is dat het mogelijk zou zijn om bijna iedereen die tegenstrijdig is te vervolgen.