Met deze middelen zal WBS in een traject van vijf maanden ongeveer veertig micro en kleine ondernemers trainen en begeleiden. Tijdens het 'intake gesprek' van het Sustainable Entrepreneurship Education Program zijn al enkele interessante voorstellen besproken voor de bedrijven die opgezet zullen worden. Veel van de ondernemers denken dat ze grote investeringen moeten doen en zijn er nu achter gekomen dat ze de afgelopen jaren eigenlijk al veel in zichzelf hebben geïnvesteerd, en dat dit ook meetelt. Opvallend is dat de leeftijdsgroep die door WIB is vastgesteld als de doelgroep van dit project, zich nog niet aanmeldt. De meeste ondernemers die nu meedoen zijn ouder dan de 37 jaar die als bovengrens was gesteld. Het onderzoek van WIB wees eerder juist erop dat er behoefte is aan een dergelijk programma voor ondernemers rond de dertig jaar. De doelgroep is tussen 23 en 37 jaar.De deelnemers moeten zelf een persoonlijke investering doen om de vrijblijvendheid van het programma weg te nemen. De deelname is dus niet kosteloos. Starnieuws verneemt dat micro en kleine ondernemers zich nog steeds kunnen aanmelden voor deelname. Mannen en vrouwen die met een idee voor een eigen onderneming rondlopen maar dit niet zelf kunnen opzetten, kunnen zich nog aanmelden.Voorzitter van de WIB, Marion Stekkel-Vroom, legt uit dat de cursisten aan het eind van de vijf maanden de nodige skills moeten hebben om hun onderneming op te starten en duurzaam te maken. Zo worden zij onder andere getraind in entrepreneurship, marketing, economische administratie, product development en supply chain, business model. Het resultaat van de training en coaching zullen de cursisten in maart 2018 tonen middels deelname aan de Women Lifestyle Fair van de Women in Business Suriname waar ze hun product of dienst aan het grote publiek zullen tonen.Volgens Bryan Renten, directeur van Fernandes Bottling Company is het een genoegen voor het bedrijf om vanuit zijn corporate social responsibility een bijdrage te leveren aan het project. Het is het streven van Coca- Cola Foundation International om voor 2020 ertoe bij te dragen dat wereldwijd ongeveer een miljoen vrouwelijke ondernemers economisch weerbaar worden gemaakt. De ondersteuning van dit project valt binnen dit wereldwijde doel.