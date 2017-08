De presidentiele commissie Visserij heeft een presentatie gehouden voor een regeringsdelegatie. (Foto: NII)





De commissie heeft een presentatie gehouden voor een regeringsdelegatie onder leiding van president Desi Bouterse, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII). “In de commissie is van gedachten gewisseld over de visvangst en de bewaking van de kustwacht,” vertelt Lieveld. Binnen het visserijmanagementplan 2014-2018 is aangegeven wat er allemaal nodig is om de visserijsector op een duurzame manier te ontwikkelen, zegt hij.Het document is voortgevloeid uit inspanningen van de VN-Voedselarm, FAO, het ministerie van Landbouw, Visserij en Visserij en de vissers. In de toekomst zou jaarlijks 40 tot 50 miljoen US dollar uit de sector gehaald kunnen worden. De commissie streeft er echter naar om dit rendement te verhogen. De regering is met de presentatie geïnformeerd over de mogelijkheden van deze sector, die een belangrijke inkomstenbron is voor het land, heeft.