Suribet NV heeft US$ 1000 geschonken aan wereldfietser Somen Debnath. De wielrenner die uit Kolkata, India afkomstig is, reist de wereld rond op de fiets in de hoop zo meer bewustzijn te creëren over hoe hiv/Aids voorkomen kan worden.De Indiër is warm onthaald door de directie en stafleden van Suribet. Het bedrijf zegt dergelijke initiatieven een warm hart toe te dragen. De fietser heeft op een heel unieke wijze sportiviteit en het goede doel aan elkaar weten te verbinden. Hij legt honderden duizenden kilometers af om zijn visie te delen met de wereld.Deze sporter verkoopt de kilometers die hij aflegt om geld op te halen voor goede doelen. Debnath is erg blij met de schenking en gaf aan het geld te zullen gebruiken voor de eerstvolgende 1000 km richting Noord-Amerika. "Wij kunnen allemaal een voorbeeld nemen aan Somen Debnath," vindt Nicole van Varsseveld Marketing Manager van Suribet.