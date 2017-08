De vrouwelijke cursisten met hun certificaat. Rechts de internationale trainer Dr. Abdishakur Mohamed Said Fakkah.





Van 21 juli tot en met 12 augustus heeft Dr. Abdishakur Mohamed Said Fakkah, vertegenwoordiger van de Internationale Koran Memorisatie Organisatie, de cursus verzorgd te masdjid al-Huda op Leiding 11A. Deze cursus werd afgesloten met de overhandiging van een internationaal certificaat, tijdens de afsluiting van het opleidingsjaar 2016-2017 van Instituut Itqon.Abdishakur is de vertegenwoordiger voor Latijns-Amerika van de Internationale Koran Memorisatie Organisatie. Hij heeft als standplaats Brazilië. De Internationale Koran Memorisatie Organisatie, gevestigd in Jeddah, heeft als doel het bevorderen van de Koranmemorisatie overal in de wereld. Wereldwijd zijn er duizenden die de memorisatie van de hele Koran afronden. Dit wordt gerekend tot een van de wonderen van de Koran, dat ondanks het in het Arabisch is, voor de meeste moslims een vreemde taal, men het toch helemaal uit het hoofd kan leren. Zelfs kinderen van vier jaar kennen het al helemaal uit het hoofd.De geestelijke heeft zijn PhD graad heeft ontvangen van de Omdurman Islamitische Universiteit in de interpretatie van de Koran en Koranwetenschappen met het wetenschappelijk proefschrift getiteldmet het predicaat cum laude. Hij is een gecertificeerde trainer in het onthouden van de Koran volgens het braille schrift, verkregen van het Centrum voor Koran Studies te Jeddah. De bevoegdheid is verleend door Sheikh Dr. Yahya Gothani.De bedoeling is dat de samenwerking tussen Itqon Instituut en de internationale trainer in de naaste toekomst verder wordt uitgebouwd.