Minister Patrick Pengel. (Foto: Raoul Lith)





De vaccins worden over het algemeen op rekening besteld via het strategische fonds van de Pan American Health Organisation (PAHO). Pengel legt uit dat de levering op krediet niets ongewoons is en dat er bepaalde afspraken met de PAHO zijn. “We zijn een van de priority countries binnen het PAHO beleid, dus we krijgen alle ondersteuning die we nodig hebben.” De PAHO doet er volgens de minister er alles aan om de bestelling zo gauw mogelijk in Suriname te krijgen.De Volksgezondheid minister voert aan dat het ontstane tekort diverse mogelijke oorzaken kan hebben, van het systeem tot een communicatieprobleem, menselijk falen of een fout in de procedure. Ook speelt mee dat een grote partij vaccins vervallen is. “Als we de bronoorzaak kennen, dan weten we ook wat we er aan moeten doen,” meent Pengel. Na de evaluatie moet er volgens hem een verbeterde procedure uit komen rollen.De minister benadrukt nogmaals dat het gebruikelijk is om binnen het netwerk te vragen wie kan ondersteunen met vaccins, terwijl de reguliere bestelling loopt. Guyana heeft Suriname dit keer vaccins geleend voor de continuïteit van het nationale immunisatieprogramma. In het verleden heeft Suriname ook andere landen zoals Trinidad & Tobago en Guyana bijgestaan met vaccins, malaria en tuberculose medicatie. “We zijn onderdeel van het netwerk omdat we gezamenlijke gezondheidstrends hebben die overeenkomen. We proberen elkaar met beleidszaken en uitvoeringszaken om de gezamenlijke doelen te realiseren. Zodra ons voorraad er is, geven wij het deel van Guyana weer terug, zoals dat gebruikelijk is.” Door de komst van een bezending vaccins binnen drie tot vier weken kan het tekort worden opgeheven.Raoul Lith