De Indiër Somen Debnath, die de wereld rondfietst, is momenteel in Paramaribo. (Foto's: Ranu Abhelakh)





De Indiase dorpsjongen uit Basanti in Sundarbans, (deelstaat West Bengalen) was 14 jaar toen hij het artikel ‘Aids is dodelijker dan kanker’ las. Toen hij geen antwoord op school kreeg op wat aids precies is, ging hij zelf op onderzoek uit. Hij maakte het zijn missie om ook anderen te informeren en bewust te maken, “Aids/hiv kun je voorkomen. En wie besmet is hoef je niet te stigmatiseren, discrimineren of verstoten”. Hij trok door het dorp, de omstreken, de grote steden en heel India. De wereld werd zijn volgende doelgroep met de jeugd voorop. Zijn werkterrein is breed: scholen, universiteiten, zieken- en kinderhuizen, sekswerkers, ambtenaren, sociale instellingen tot aan de man van de straat.De Indiase ambassade in Paramaribo stelde de wereldfietser met een missie, donderdag formeel voor aan de pers. Ambassadeur Satendar Kumar vertelde trots dat de twee elkaar voor de derde keer ontmoeten. Debnath reisde door Nederland en Tanzania waar Kumar ook zijn land diende. Debnath krijgt steun van alle Indiase ambassades en consulaten wereldwijd. Zij helpen hem de visa te verkrijgen en regelen zijn ontmoetingen met regeringsleiders, instanties of organiseren zelf informatiesessies, legt hij uit.Hij heeft zelf ook een team achter zich, “mijn wereldfamilie”. Het team beheert de gedoneerde financiën, gaat over de communicatie en houdt zich bezig met de bouw van ‘Global Village’. Naast sponsoring, verkoopt Debnath elke kilometer die hij aflegt. Een derde hiervan is voor de trip en twee derde gaat naar de bouw. In Global village, te midden van de natuur in Calcutta wordt een tuin aangelegd met aarde uit de 191 bezochte landen. Een soort Verenigde Wereld voor liefde, vrede en geluk. Omgekeerd plant de fietser in elk land een boom. “Een plant is het teken van leven.” Samen met de ambassadeur plantte hij vanochtend een Flamboyant boom op het ambassadeterrein.Vrijdagavond is Debnath gastspreker in het Indiaas Cultureel Centrum. Hij gaat hebben over Aids/hiv en de Indiase cultuur. Op zijn agenda staan ook informatiesessies in tempels. Hij heeft nog geen afspraken lopen met regerings- en/of overheidsautoriteiten. De Indiër kwam Suriname via Guyana binnen, bracht enkele dagen door in Nickerie en vertrekt op 16 augustus richting Frans-Guyana. Zijn vervolgreis brengt hem naar de Caribische regio, Noord-Amerika, Azië en Australië. Tot 27 mei 2020 heeft hij nog 57 landen op zijn reisschema. Hij denkt dan 20 miljoen mensen te hebben ontmoet. Zijn ervaringen worden door zijn team vastgelegd en komen in boekvorm uit.Debnath die ook filosofisch en spiritueel is ingesteld, brengt ook de boodschap van liefde, vrede, geweldloosheid rond. “De wereld is één familie”. Behalve de informatie-, praat- en discussiesessies, geeft hij ook yoga, kunstschilder en drama trainingen als alternatieve manier om zijn boodschap over te brengen bij jong en oud. De wereldfietsers is via alle sociale media te bereiken en heeft een whatsappnummer +224654809441, “ ik wil graag meer Surinamers leren kennen en mijn informatie delen”.