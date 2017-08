Een gedoneerd beademingstoestel.





De schenking is tot stand gekomen door inspanningen van particulieren en een aantal stichtingen. De Surinaamse Centrale Ambulancedienst (Sur-Cad, voorheen Sureaems) heeft ook diverse automatische bloeddrukmeters en EHBO-koffers gedoneerd gekregen.Samen met Sur-Cad willen de andere stichtingen 1 voor 12, Suridocs, Corantijn, Surizorg en Apura Networks de schenkingen groter aanpakken. Ze willen frequenter inzamelingen en verschepen doen. Er staan al geruime tijd beademingstoestellen voor de intensive care afdelingen in Suriname en tientallen bedden en matrassen voor tehuizen in de loodsen van een aantal stichtingen.