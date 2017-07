Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. (Foto: Raoul Lith)





Dodson zei dat met alle betrokkenen tot een goede afbouw van schelpafgravingen moet worden gekomen. Dit is geprobeerd door een project te starten met het Wereld Natuurfonds WWF. "Het gevoel dat wij eraan over hebben, is een pijnlijke rug, want we voelen die dolk nog steeds," zei de bewindsman. WWF heeft zich op een cruciaal moment teruggetrokken, deelde Dodson mee. "Mensen hebben de zogenaamde commitment, maar wanneer het komt op het harde aankomt, dan trekken zich terug. Dan vallen ze terug op formele zaken," stelde de minister.De minister zei dat er alternatieven zijn voor schelpen. Hij merkte op dat er vaak gesproken wordt over de schelpen van Braamspunt, maar die worden altijd als eerste uitverkocht. Hij stelde dat mensen hypocriet zijn. Terwijl ze heel wat kritiek leveren, kopen zij ook de schelpen van Braamspunt.Dodson zei Gonsalves te ondersteunen over het stopzetten van schelpafgravingen in Coronie. Het graven van schelpen is toegestaan aan een ondernemer, zodat de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) nog hierover kan beschikken voor het waterzuiveringssysteem. Ook de SWM zal moeten kijken naar alternatieve methoden, stelde de bewindsman. Dit is al gecommuniceerd met het bedrijf.Er moet zakelijk naar de schelpafgravingen worden gekeken, waarbij de balans gecreëerd moet worden om deze gefaseerd af te bouwen. Wat Braamspunt betreft zal er een evaluatie worden gepleegd. Op 15 augustus verloopt de toestemming om schelpen af te graven op het aangegroeide strand van Braamspunt.