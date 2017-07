Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost heeft Cirano Walker geïnstalleerd als de nieuwe marktmeester van Markt-Zuid. (Foto: min. RO)





De vis- en vleeshal die op drie verkopers na is leeggelopen, moet nieuw leven worden ingeblazen. Minister Dikan ontkent berichten dat de hal is verkocht aan chinezen. Hij zegt dat iedereen de ruimte had om een verzoek te doen om te investeren in de vervallen hal. “Dat het toevallig iemand is met een Chinese achtergrond, mag geen reden zijn om niet met hem in zee te gaan,” zegt de bewindsman.Hij betreurt de minder gunstige werkomstandigheden van het personeel van de markt, maar heeft om alle ondersteuning naar de nieuwe marktmeester toe gevraagd. Het eerste wat Walker wil doen is de markt een complete wasbeurt geven. De nieuwe marktmeester heeft de afgelopen periode stage gelopen op de Centrale Markt. Hij moet invulling geven aan het beleid dat het ministerie van RO heeft uitgestippeld voor de ontwikkeling van de markten.