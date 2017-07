Het initiatief voor dit team is genomen na het afscheid van korpschef Agnes Daniël. Om de gang van zaken binnen het korps geordend te laten lopen, is het Ondersteuningsteam in het leven geroepen. Dit team is voor een jaar ingesteld.Het Ondersteuningsteam heeft onder meer tot taak het bijstaan van de huidige leiding van het KPS over allerhande vraagstukken over de gewapende macht. Er moet een gezonde en productieve arbeidsorganisatie in het belang van de Republiek Suriname worden bereikt. Welzijn heeft de Surinaamse Politiebond geïnformeerd over het Ondersteuningsteam. De bewindsman spreekt de hoop uit dat de gestelde doelen binnen de vastgestelde tijd zullen worden afgerond.