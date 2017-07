De leden van de Jeugd Advies Raad. In het midden minister Joan Dogojo en voorzitter Richenel Trustful. (Foto: Sport en Jeugdzaken)





In artikel 3 lid 1 van het Staatsbesluit van 10 januari 2017 wordt aangegeven dat het Nationaal Jeugd Instituut bestaat uit het Nationaal Jeugdparlement, de jeugddistrictsraden, de jeugdambassadeurs en hun korpsen en de Jeugdadviesraad.De overige leden van de JAR zijn: Farah Khodabaks, Hrishikesh Oemraw, Emmy Hart, Georgette Garcia-Elias, Letitia Vriesde en Aschwyn Sardjoepersad. De taken van de JAR zijn het gevraagd en ongevraagd adviseren en het doen van aanbevelingen aan het Nationaal Jeugdparlement ten behoeve van het jeugdbeleid en het verwerken van beraadslagingen en meningen in beleidsdocumenten.Na de installatie zei de minister dat het werk en rol van de JAR van betekenis zullen zijn voor de participatie van de Surinaamse jeugd op bestuurlijk niveau, meldt het ministerie van Sport en Jeugdzaken.