Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken kondigt donderdag 29 juni af als 'Dag van Nationale Rouw'. Dit ter herdenking van alle slachtoffers van politiek geweld. De regering heeft een Nationale Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld benoemd, die belast is met de organisatie van de dag. De commissie heeft als doel om verzoening te brengen tussen daders, slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld in Suriname. Vergeving en waarheidsvinding zijn daar onderdeel van.Noersalim deelt mee dat op 29 juni de vlag ten teken van rouw vanaf zes uur totzonsondergang halfstok zal worden gehesen van de staatsgebouwen, de schoolgebouwen en van de ter rede en aan de steiger liggende schepen. De burgerij, het bedrijfsleven, de hier te lande gevestigde diplomatieke missies en vertegenwoordigingen van internationale organisaties wordt gevraagd hetzelfde te doen.Om 12.00 uur zal landelijk 1 minuut stilte in acht worden genomen. Op de radio- en televisiestations wordt een dringend beroep gedaan om op deze dag, gedurende twee uren, van 11.00 tot 13.00 uur hun programmering aan te passen.