Naar aanleiding van twee artikelen geschreven door Marten Schalkwijk refererend aan o.a. 'Poging Linscheer onderuit te halen is mislukt' van 16 en 20 juni 2017, wens ik vooralsnog een korte reactie te geven op Starnieuws inKennelijk heeft Marten Schalkwijk een morele verplichting ingelost, om Santokhi, de voorzitter van de VHP, te bellen om de vraag te stellen, hoe vaak hij Linscheer heeft ontmoet in de periode waarin Van der San minister was. Het verdere verloop van deze misleiding is bekend.Echter was mijn persconferentie gebaseerd op het VHP-persbericht van 2 juni 2017, waar ter bekorting naar de inhoud wordt verwezen. Zonder nu uitvoerig in te gaan op hetgeen Marten Schalkwijk in zijn artikelen over mijn intentie heeft beweerd, wens ik wel erop te wijzen dat het scenario waarmee Santokhi bezig is geweest haar grondslag terugvindt in een verkeerde aanname. Dit met betrekking tot de mogelijke rol die Van der San heeft gespeeld, in de drang van Santokhi naar politieke-positionering binnen het Staatsbestel van de Republiek Suriname.Het bewuste artikel d.d. 2 juni van VHP was het sluitstuk, van de aanvallen van Santokhi die zijn politieke partij toen als voorzitter heeft ingezet om Van der San in de korte periode van zijn ministerschap te ondermijnen. Die periode begon met zijn eerste aanval in online nieuwsmedia in de eerste week van mijn ministerschap. Na mijn reactie daarop, heeft hij een kort geding aangespannen tegen mij in de hoedanigheid van de minister van Justitie en Politie, welke tot nu toe redelijk geheim is gebleven.Santokhi was blijkbaar politiek beduusd, toen hij geconfronteerd werd met de benoeming van, Van der San als minister. Dit terwijl hij op basis van zijn consultaties een andere ingreep in de regering had verwacht sedert november 2016. Hij denkt dat Van der San daar een stokje voor heeft gestoken, aangezien hij deze kwestie persoonlijk met van der San besproken had op 29 juli 2016 op een bruiloft ten huize van de heer Imro Manglie.Marten Schalkwijk probeert als zijnde 'goed journalist c.q. politieke analist' de onoplettende lezer een waas voor te houden. Echter, de oplettende lezer trekt de volgende conclusies:A. Schalkwijk probeert geheime scenario’s te ontrafelen, echter geheim is en blijft geheim, zoals hij nu niet zal begrijpen waarover Van der San het heeft.B. Scenario’s die hij niet kan ontrafelen, bestaan voor hem niet;C. Zaken die hij niet kan staven, verkondigt hij als waarheid;E. Hij de vrijheid neemt om suggesties te wekken over de interne verhoudingen binnen de NDP;D. Hij de suggestie wekt in zijn artikel dat de president ministers opoffert;F. Hij moedwillig suggereert dat er sprake is van 'kuilen graven voor een ander';Blijkbaar was de nood hoog voor Schalkwijk, om door middel van twee absurde artikelen te trachten de lezer op een dwaalspoor te zetten. Maar wij komen hierop terug.