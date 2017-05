De regering heeft de periode van zes maanden uitgetrokken om de BaZo-verzekering in haar nieuwe vorm juridisch goed te organiseren. Dit betekent dat in het Staatsbesluit, welke door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt voorbereid, alle condities zullen worden verwerkt die betrekking hebben op het in aanmerking komen voor de BaZo-verzekering. Dit Staatsbesluit moet zorgen voor een verbeterde transparantie, rechtszekerheid en rechtmatigheid bij de verstrekking, zegt Binnenlandse Zaken in een zojuist uitgegeven verklaring.Het uitgangspunt van regering is dat elke ingezetene moet kunnen beschikken over een basiszorgverzekering. De Staat zal deze verzekering betalen voor degenen die daartoe niet bij machte zijn. Degenen die in staat zijn hun ziektekostenverzekering zelf te betalen, zullen na een gedegen screening per 31 december 2017 uit het BaZo-bestand worden gelicht.BaZo-verzekerden kunnen zich tot en met 30 juni 2017 aanmelden bij het Staatsziekenfonds (SZF) om hun kaart te verlengen tot en met 31 december 2017. Van de verzekerden die zich na 30 juni 2017 bij het SZF aanmelden, zal de BaZo-verzekering onherroepelijk vervallen. Op de BaZo-verzekerden wordt ten overvloede een dringend beroep gedaan om zich niet bij Sozavo aan te melden voor de verlenging, maar bij het SZF.