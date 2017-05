Het levenloze lichaam van de vrouw is achter het stuur van haar voertuig aangetroffen. Fong Tin Joen die zichzelf door het hoofd moet hebben geschoten, bevond zich ook in het voertuig. Hij is in kritieke toestand, per ambulance, afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academische Ziekenhuis Paramaribo. Hij is op de SEH overleden.Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat de man, die beveiligingsman bleek te zijn, de vrouw met zijn dienstwapen door het hoofd heeft geschoten, waarna hij zichzelf door het hoofd schoot.De ingeschakelde arts stelde de dood van de vrouw vast. Het motief van het geval is voor alsnog onbekend. Het ontzielde lichaam van de vrouw is na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. De politie van Geyersvlijt heeft het onderzoek overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.