Ook de voorzitter van Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, en zijn collega van DOE, Carl Breeveld, wezen op diverse misstanden. Breeveld bleef stilstaan bij de corruptie die hoogtij viert zonder dat er wordt ingegrepen. De vele CLAD-rapporten liggen er, zonder dat er iets mee wordt gedaan. Somohardjo stond stil bij kenmerken van diverse bevolkingsgroepen en stelde dat ze nakomelingen zijn van strijders. Hij riep de president op om het beleid om te buigen, anders moet hij het mandaat teruggeven. "Blijf geen steen op de weg van de ontwikkeling van Suriname."Rusland gaf met diverse voorbeelden aan hoe erg de koopkracht achteruit is gegaan. Hij stelde ook de gezondheidszorg aan de kaak, waarbij de basisvoorziening voor velen niet meer gegarandeerd is. Veel burgers zullen de volgende maand zonder basisverzekering zitten. Ook voor jongeren is de situatie volgens de NPS-voorzitter uitzichtloos. Jongeren die in de regeringspartij zitten, lijken allemaal te werken voor Staatsolie. Ze zijn allemaal ja-knikkers die niets anders doen dan het beleid verdedigen.De NPS-topman zei dat met de manifestatie een duidelijk signaal is gegeven aan de regering dat het beleid moet veranderen. Hij bedankte alle mensen die al enige tijd actie voeren en vroeg een applaus voor hen. De oppositionele partijen in De Nationale Assemblee hebben de krachten gebundeld en de coördinatie van meerdere groeperingen op zich genomen. De tijd van verandering is aangebroken, meent Rusland.