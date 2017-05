Recentelijk heeft de DOE-fractie in het parlement concrete vragen aan de regering gesteld en aanbevelingen gedaan met betrekking tot herstel van de crisissituatie waarin ons land zich bevindt. DOE acht het nodig niet slechts in het parlement, maar ook daarbuiten in te spelen op de uitdagingen waarvoor veel Surinamers zich vandaag geplaatst zien. Voor DOE ligt het accent steeds op een beter Suriname voor alle Surinamers. Daarom is besloten mee te doen aan het volksprotest op zaterdag. Feitelijkheden die aan dit besluit ten grondslag liggen wil DOE in dit kader concreet delen met de samenleving.Lange tijd heeft de regering ontkend dat er sprake was van een crisis. Het waren boze tongen die dat beweerden, was de redenering. Men koos ervoor in de topjaren van de goud- en olieinkomsten ondoordacht uit te geven. Bij goed bestuur is men zich echter bewust dat ook in goede tijden, goed beleid nodig is en geen mismanagement. Helaas is er de afgelopen tijd veel geld geleend omdat eerder veel is uitgegeven. Het leningenbeleid baart grote delen van onze natie zorgen. Als kinderen zongen we een lied met daarin de tekst: ”Maar wie zal dat betalen, makok makok makkoketje?” Deze vraag, en vooral het ‘hoe’ duizelt door de hoofden van talloze landgenoten en ter zake deskundigen, waar onder de Vereniging van Economisten in Suriname.Er zijn nog altijd leveranciers en aannemers die wachten op uitbetalingen van de overheid. Zelfs personen die goederen en diensten geleverd hebben aan Carifesta 2013 horen daarbij. Er gaan bedrijven failliet en er zijn helaas ondernemers die naar landen vertrekken met een stabiele economie. Guyana is voor sommigen een goed alternatief, evenals Colombia en Costa Rica. Mensen met een beperking, waarvan een groot deel slechts SRD 325,- aan financiële bijstand ontvangt, zijn niet in staat de medicamenten te betalen. Hetzelfde geldt voor seniore burgers die hiermee geconfronteerd worden.Tegelijk stapelen de corruptieschandalen zich op en wordt door de regering geen actie ondernomen om deze zaken aan te pakken. CLAD rapporten liggen er fu soso, terwijl er onder meer op basis daarvan moet worden gehandeld. Suriname is voor miljoenen benadeeld terwijl de president zich bij herhaling heeft tegen corruptie en dat hij alles in het werk zou stellen om dit euvel te bestrijden. In januari 2017 werd dit refrein opnieuw door hem herhaald.DOE heeft steeds tegen corruptie en de coulante houding van de regering daarbij geprotesteerd en zal dat blijven doen. We kunnen niet nog meer schandalen hebben rond Carifesta, na-schoolse Opvang, aankoop schoolboeken in Nederland, Cassavefabriek, Ziekenhuis Wanica, Ambassade in Parijs, gronduitgiften, verstrekken van woningen, verleende bedrijfs- en vestigingsvergunningen.Daarnaast schandalen op het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, ministerie van Onderwijs met een klokkenluider die via de media de afdeling leermiddelen productie en distributie onder vuur nam en ook nog man en paard daarbij noemde. Voorts oneerlijke distributie en verduistering van voedselpakketten en schooltassen.Dure consultants die worden aangetrokken tegen betaling in vreemde valuta voor het verrichten van werkzaamheden, terwijl er topambtenaren thuis zitten die door de overheid betaald worden en hetzelfde werk hadden kunnen doen. DOE kan dit niet anders omschrijven dan verspilling van de schaarse Staatsmiddelen. Stijging van de criminaliteit w.o. ook drugstransporten vanuit Suriname baren de samenleving eveneens grote zorgen. Het volksprotest is op zijn plaats, omdat het zo niet verder kan. Suriname heeft behoefte aan leiderschap dat vertrouwen wekt. DOE blijft geloven in Suriname en alle Surinamers die willen bijdragen aan een samenleving gebaseerd op waarden en normen.