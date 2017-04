President Desi Bouterse feliciteert Sandra Ligeon met haar nieuwe woning. (Foto's: Kabinet van de President)





Tijdens een eerder bezoek aan het dorp in Para zag de president de erbarmelijke leefomstandigheden van het gezin. Hij heeft twee aannemers gevraagd om er werk van te maken om het gezin een goed leefmilieu te geven, meldt Clifton Limburg, directeur Informatie.Gistermiddag namen de geëmotioneerde moeder Ligeon en haar kinderen hun intrek in hun nieuwe woning. "Daar waar de nood hoog is, zal de regering, met de president in de voorhoede, er alles aan doen om burgers de helpende hand te bieden," stelt Limburg.