Jongeren met overdekte gezichten hebben puin en trucks in brand gestoken tijdens de vreedzame protesten van de oppositie in Venezuela. (Foto's: Reuters)





Maar tegen het einde van de middag, vulden jongeren die hun gezichten hadden afgedekt, de snelweg met puin die ze in brand staken. Ze plunderden een overheidsopslagplaats, staken twee trucks in brand en stalen medisch apparatuur van een ambulance. "Dit is geen vreedzaam protest. Ze vernielen iets dat aan de staat toebehoord en dat kan worden gebruikt om een van hun eigen familieleden te helpen,” zegt Wilbani Leon, hoofd van een paramedisch team dat dienst doet langs de snelwegen van Caracas. Hij wijst op de schade aan de ziekenauto.Anti-regeringsdemonstraties zijn hun vierde week ingegaan. Maar deze worden ontsierd door geweld op straat ondanks de veroordeling door oppositieleiders, die duidelijke instructies voor vreedzame protesten hebben gegeven.Dergelijk geweld overdag verhoogt alleen maar de plunderingen van bedrijven in de late nacht in volkswijken van Caracas. Het is een teken dat de politieke protesten ook kunnen leiden tot grote verstoringen van de openbare orde gedreven door de groeiende honger.De moeizame strijd van de oppositie om gewelddadige facties te vermijden, heeft Maduro geholpen om hen af te schilderen als misdadigers die samenzweren om hem af te zetten, precies zoals oppositieleiders wijlen de socialistische leider Hugo Chavez voor korte tijd in 2002 hadden verdreven.Bij de onrust zijn tot nog toe minstens 29 mensen gedood. De protesten zijn gedreven door een besluit van de Hoge Raad in maart om de bevoegdheden van het parlement naar zich toe te trekken. Het Congres wordt gedomineerd door de oppositie en ofschoon de Raad zijn besluit korte tijd later had ingetrokken, blijven de protesten aanhouden. Maduro’s tegenstanders zeggen dat hij is veranderd in een dictator.Het gros van de demonstranten schuwt het geweld dat meestal begint als veiligheidstroepen de protesten proberen op te breken. Dat geeft kleine groepjes demonstranten met overdekte gezichten, de kans om vuur aan te steken in prullenbakken, poorten af te rukken van particuliere instellen of metalen platen van constructieplaatsen te slepen om barricades op te werpen. Ze komen in botsing met veiligheidstroepen in een verwarrend strijdgewoel. Politie en troepen vuren traangas en overvloedig met waterkanonnen om de protesten uit een te slaan. Vaak volgen er overstromingen door het overvloedig water in nabijgelegen appartementsgebouwen en in sommige klinieken.De oppositie beschuldigde de regerende Socialistische Partij voor de verstoringen. Die zou infiltranten hebben ingezet om de protesten te de-legitimeren. De demonstranten blijven eisen dat Maduro de uitgestelde verkiezingen houdt en de autonomie van het door de oppositie geleid Congres respecteert.