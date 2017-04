Robert Rakijo, hoofdinspecteur van politie, heeft een strafeis van twaalf maanden, waarvan één voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar, tegen zich horen eisen. Officier van justitie (ovj), Astrid Niamat, achtte de feiten wettig en overtuigend bewezen. Ook vindt ze het jammer dat een harde werker als Rakijo in de fout is gegaan. Verder is ook al bekend dat de man ontslagen zal worden.Rakijo wordt onder andere verdacht van verduistering van boetegelden, uitlokking tot meineed, wederrechtelijke vrijheidsberoving, verduistering van staatseigendom en in beslag genomen goederen. De ovj voerde aan dat een benadeelde verklaard had dat hij zijn boetegeld betaald had. De verdachte eiste SRD 10.000 van de benadeelde, zodat hij in vrijheid gesteld kon worden. Eerder had Rakijo hem een bedrag van SRD 3000 gevraagd. De man heeft geweigerd om deze bedragen neer te tellen en werd vier dagen daarna in vrijheid gesteld door een hulpofficier.In een ander geval had de politie garnalen en vis in beslag genomen. Het ging om dertien emmers garnalen. Dit dossier is nooit opgestuurd naar het Parket. Er werd een proces-verbaal opgemaakt waarin opgenomen was dat de garnalen bedorven waren en in de rivier gedumpt waren, terwijl deze verkocht waren. Een getuige had verklaard dat hij tot twee keren toe garnalen bij Rakijo gekocht had. Per emmer betaalde hij US$ 100. Deze werd daarna verhoogd naar US$ 300. Er werd een vals proces-verbaal opgemaakt door een agent in opdracht van Rakijo. Bij de rechter-commissaris heeft de politieman de feiten bekend.Rakijo gaf toen aan dat hij aan hem voorgehouden werd dat de garnalen bedorven waren. In het proces-verbaal is er informatie over een storting van SRD 20.000. Dit bedrag had de getuige van Rakijo ontvangen. Vervolgens vond de officiële overdracht van Rakijo als gewezen commandant Regio West plaats. Hoofdinspecteur Wiedjaikoemar Oedit nam het roer over. Bij de overdacht zou Rakijo geen stortingen en het desbetreffende dossier overhandigd hebben.Na alles opgesomd te hebben, gaf de ovj aan dat ze wel tot het wettig en overtuigend bewijs is gekomen. Rakijo had eerder aangegeven dat er een scenario tegen hem is opgezet. Op 8 mei komt advocaat Irvin Kanhai, die de verdachte juridisch bijstaat, aan het woord.Wanita Ramnath