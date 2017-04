Het bachelor programma Meteorology & Hydrology is ontwikkeld om technici af te leveren die in staat zijn algemene toegepaste kennis te vertalen naar algemene en specifieke competenties en vaardigheden en die ook toe te passen in de praktijk. Dit programma heeft twee niveaus, namelijk de Associate of Applied Technology degree (na het succesvol afronden van het eerste en tweede jaar) en de Bachelor of Applied Technology degree. Het eerste en tweede jaar van het programma zijn identiek, een introductie. Vanaf het derde jaar dient de student te kiezen voor één van de specialisaties (Hydrology of Meteorology).Het bachelor programma Meteorology & Hydrology is een basis voor verdere professionele ontwikkeling op het vakgebied. Meteorology, ook wel weerskunde genoemd, is de wetenschap die zich bezighoudt met de atmosfeer en al haar uiteenlopende verschijnselen. Hydrology is de wetenschap die het gedrag, de eigenschappen, de beweging en de distributie van water in de atmosfeer en op het aardoppervlak bestudeert.Er zijn twee uitstroomprofielen, met name Meteorological technician en Hydrological technician. Personen die zich voor dit bachelor programma willen inschrijven moeten over een diploma beschikken van het NATIN, VWO, HAVO of AMTO met de vereiste vakken Wiskunde, Scheikunde en Natuurkunde. De introductie en het openingscollege van het programma Meteorology & Hydrology vond op 18 april plaats.