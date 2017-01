De actie van de onderwijzers duurt al bijna twee weken.





In een verklaring zeggen SPA en DA’91 dat de strijd van de leerkrachten inherent is aan die van de leerlingen en studenten voor wie het steeds moeilijker wordt om goede prestaties te leveren. De oorzaak daarvan is dat de regering niet in staat is om beleid te maken dat moet leiden tot kwalitatief onderwijs. “Deze regering is berucht om woordbreuk. Wij eisen van de regering dat ze de overeenkomst met de onderwijsbonden nakomt en niet naar eigen dunken besluiten anders uitvoert dan overeengekomen.”Volgens SPA en DA’91 is deze onacceptabele wijze van beleidsvoering van de regering structureel en vraagt ze om een fundamenteel antwoord vanuit het Surinaams maatschappelijk veld. “Een duurzame oplossing op basis van dialoog, en wederzijds respect aan de onderhandelingstafel, evenals trouw zijn aan je gegeven woord, is dringend gewenst om voor partijen tot een bevredigende oplossing te komen.”Beide partijen keuren het gedrag de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ernstig af. “Zijn opstelling en optreden leidt tot polarisatie en drijft partijen verder uit elkaar.” Het totale onderwijsveld kan te allen tijde reken op de solidariteit en steun van de SPA en DA’91 in deze strijd, aldus de gezamenlijke verklaring.