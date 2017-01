De Amerikaanse president Donald Trump tekent zijn eerste decreet. (Foto: Reuters)





Trump heeft intussen goedkeuring gekregen voor de benoeming van twee leden van zijn kabinet. Zoals eerder aangekondigd is de minister van Defensie, de ex-generaal James Mattis geworden. John Kelly is benoemd tot minister van Binnenlandse Veiligheid. De benoemingen zijn gelijk bekrachtigd door Trump.Oud-president Barack Obama en zijn vrouw Michelle hebben gistermorgen het Witte Huis verlaten. "Het was druk, maar goed. Het was een prachtige dag", vatte Trump zijn eerste dag als president van Amerika samen. Trump heeft aangekondigd dat het land bestuurd zal worden door het volk. Amerika komt op de eerste plaats, dan de rest van de wereld.