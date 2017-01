Melvin Bouva, vicevoorzitter van De Nationale Assemblee in gesprek met Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren. (Foto: René Gompers)





Het is in deze redelijkerwijs verwachtbaar, meent Bouva dat de bond wat gas terugneemt en zijn staking opschort, zodat de rust op het onderwijsveld terugkeert. Wat Bouva betreft wordt het onderwijsproces uiterlijk maandag hervat. "Van daaruit kan op een behoorlijke manier worden gewerkt aan het gewenste resultaat. "Ik hoop dat op basis hiervan partijen dichter bij elkaar komen zodat het belang van alle partijen is gegarandeerd. Ik vraag eenieder om mee te werken aan dit proces," stelt Bouva.De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee vindt het ook belangrijk dat er met de herwaardering niet enkel de focus gelegd wordt op het geld, maar dat er ook fundamenteel gewerkt wordt aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de positieverbetering van leerkrachten en leerlingen. "Daarnaast vraag ik regering en bond duidelijkheid om de voortgang van de schoolonderzoeken en repetities en naar het plan om de achterstand in te lopen. Dialoog is nog altijd de beste manier om te komen tot oplossing, dus vraag alle betrokkenen zich hieraan te committeren," zegt Valies.De minister zegt in zijn brief aan de BvL dat het pad van dialoog nimmer is verlaten. Op verschillende tijdstippen is er volgens de bewindsman overleg geweest over het herwaarderingsprogramma. Het gaat om de herwaardering van de 78 functies tot vier bevoegdheidsgraden, die gekoppeld zijn aan een beloningsreeks.