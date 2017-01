Perceeleigenaren te Accaribo zien scheuren op hun percelen. (Foto's: BIC Para)





Vier percelen te Accaribo in het district Para gaan geleidelijk aan verloren, doordat de oever in de Surinamerivier zakt. Perceeleigenaren hebben maandag scheuringen op hun terreinen ontdekt. Geleidelijk aan hebben ze hun beschoeiing, botenhellingen en prieeltjes in de rivier zien wegzakken. Het landverlies zet zich gestadig voort.Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en de bestuursdienst hebben zich al georiënteerd op de plek waar de verzakking zich voordoet. Volgens het NCCR zijn de woningen op de terreinen nog even buiten de gevarenzone.Deskundigen van het ministerie van Openbare Werken, de Maritieme Autoriteit Suriname, het NCCR en de districtscommissaris, zullen vandaag besluiten nemen hoe het probleem aan te pakken. Volgens de bestuursdienst is er geen sprake van levensbedreiging, maar zij waarschuwt mensen om zich niet nabij de afkalving te begeven.Marvin Moesan