Mintra Dwarkasing





Mintra Dwarkasing (31) is vanmiddag gepromoveerd tot doctor in de economische wetenschappen. De promotie vond plaats in de auditorium van de Universiteit van Tilburg. Haar proefschrift omvatte. Haar promotoren waren de Tilburgse hoogleraren Fabio Braggion and Steven Ongena.Het proefschrift behandelt diverse thema’s zoals corporate finance, financiële intermediatie, ongelijkheid en sociaal kapitaal en geeft onder andere aan hoe diverse vormen van ongelijkheid in de Verenigde Staten de keuzes en kansen voor financiering van beginnende ondernemers en anderen beïnvloeden. Ook elementen van vertrouwen en cultuur en de impact daarvan op het krijgen van leningen worden in de studie meegenomen. In één van de onderzoeken is Suriname mede betrokken waarbij Prof. Dr. Anthony Caram (in 1981 in Tilburg gepromoveerd) en Drs. Jim Bousaid ondersteuning en data verschaften.Mintra Dwarkasing is afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en heeft zich gespecialiseerd in Financieel Management en Investerings Analyse. Daarna startte zij aan dezelfde universiteit met haar promotieonderzoek.Zij is sinds oktober 2015 verbonden als Assistent Hoogleraar Financiering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij momenteel colleges verzorgt.In juni 2014 promoveerde haar tweeling zuster Narly Dwarkasing, eveneens aan de Universiteit van Tilburg tot Doctor in de economische wetenschappen op het proefschrift Essays on Historical Banking. Zij is momenteel hoogleraar aan de Universiteit van Bonn in Duitsland.In maart 2013 promoveerde broer Ramon Dwarkasing tot Doctor in de Juridische Wetenschappen, ook aan de Universiteit van Tilburg, op een proefschrift over Transfer Pricing. Hij is nu een onafhankelijke consultant op fiscaal-economisch gebied.Mintra, Narly and Ramon Dwarkasing hebben enige jaren colleges verzorgd op de Universiteit van Tilburg en dragen Suriname een warm hart toe. De familie komt oorspronkelijk uit Saramacca.