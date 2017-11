Ambassadeur in Frankrijk, Reggy Nelson, spreekt op de 39e sessie van de Algemene Vergadering van de Unesco. (Foto: NII)





Nelson sprak namens de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hij zei dat het Directoraat Cultuur zijn bijdrage zal blijven leveren aan de internationale dialoog voor bescherming van het immaterieel erfgoed.De voormalige directeur-generaal, Irina Bokova, heeft de Unesco 8 jaren geleid. Aan het begin van de algemene vergadering is de nieuwe president die deze vergadering zal voorzitten gekozen. Zohour Alaoui, ambassadeur van Marokko bij de Unesco. Het was een historisch moment voor de Unesco, aangezien het de eerste keer was dat een vrouw uit de Arabische/ Afrikaanse regio de positie ‘President of the General Conference of the UNESCO’ zou bekleden.Nelson zei dat ten aanzien van het cultureel erfgoed, Suriname bezig is met de uitvoering van het Paramaribo stedelijk rehabilitatie programma, welke een bijdrage moet leveren aan de sociaaleconomische opbouw van de historische binnenstad en aan het behouden van het cultureel erfgoed.Op het gebied van educatie gaat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zich de komende jaren richten op het verbeteren van de kwaliteit van het basis onderwijs, het verhogen van het niveau van de onderwijsgevenden en de leiding van het ministerie. Er zullen ook scholen worden bijgebouwd. Het ministerie zal nagaan hoe een beter verband gelegd kan worden tussen het vernieuwd onderwijssysteem, de marktbehoefte en het ondernemerschap om werkgelegenheid te creëren. Hierbij zal speciale aandacht geschonken worden aan het bevorderen van de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en binnen het ondernemerschap.