Soemintrawatie Rampersad (57) die op 23 oktober betrokken is geweest bij een aanrijding aan de Indira Ghandhiweg is zaterdag in het ziekenhuis overleden. Terwijl zij met andere passagiers in een bus stapte, is zij door een bromfietser met duorijder die geen rekening heeft gehouden met instappende passagiers, aangereden.Per ambulance werd zij afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academische Ziekenhuis Paramaribo. Met inwendige letsels was ze op de afdeling Intensive Care opgenomen.Na overleg met het Openbaar Ministerie is er op obductie gelast op het ontzielde lichaam. De verkeersbarometer is landelijk gestegen naar 67, meldt de politie Public Relations.