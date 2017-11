Het ontzielde lichaam van de zestienjarige Wentz Dorval is donderdag tussen de mangrovebomen ontdekt in de Marowijnerivier. Volgens de politie van Albina zijn er geen tekenen van misdrijf te zien.De vader van het slachtoffer verklaarde dat zijn zoon met enkele anderen was gaan zwemmen zondag. Hij is in de diepte verdwenen.Het slachtoffer is in Haïti geboren en woonde te St. Laurent. Het ontzielde lichaam is te Albina aangespoeld.