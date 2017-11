De afdeling Fraude heeft Faisel B. (36) maandag aangehouden, nadat hij zich aangemeld heeft met zijn advocaat. De man wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan de verkoop van valse paspoorten aan Chinezen.De verdachte is in beeld gebracht nadat op 18 oktober op de Johan Adolf Pengelluchthaven Zhigiang S. (30), Yougshu P. (54) en Yanli Z. (36) zijn aangehouden door leden van de Immigratiedienst van de Militaire Politie.De vreemdelingen probeerden met valse Surinaamse paspoorten naar het buitenland af te reizen, maar zijn bij het inchecken door de mand gevallen. Zij werden overgedragen aan de afdeling Fraude die gelijk een onderzoek startte.Het onderzoek leidde naar Li Hong Z. (29) en Natashia S. (40) die zijn opgespoord en aangehouden. Faisel B. die te horen kreeg dat de politie hem op het spoor was, meldde zich met zijn advocaat aan. De vreemdelingen hebben tijdens verhoor verklaard de paspoorten voor US$ 27.000 te hebben gekocht.De zes verdachten zijn allen na afstemming met het Openbaar Ministerie ingesloten. De politie vermoedt dat er meerdere verdachten betrokken zijn in deze zaak, meldt de afdeling Public Relations.