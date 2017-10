De 1e Divisie (de vroegere Topklasse) is vrijdag begonnen, waarbij de organisator van de competitie schitterde van afwezigheid bij de aftrap. Leo Victor nam het op tegen PVV. Leo Victor hosselde om met 10 man een gelijkspel te forceren tegen PVV. Het werd 1-1.Zaterdag werd in het Ronnie Brunswijk stadion te Moengo QN Sport door het bestuur van de landskampioen Inter Moengo Tapoe geweigerd om verslag te doen van de wedstrijd tegen Transvaal. Het lukte Inter niet om Transvaal te verslaan. De wedstrijd eindigde in een 0-0 stand. Robinhood heeft het onderspit moeten delven tegen Nishan'42 en verloor de wedstrijd met 0-1. In het westen was Voorwaarts met 1-0 te sterk voor de pas gepromoveerde ploeg uit Coronie, West United.Zondag was zowel in het André Kamperveen als in het Frank Essed stadion de veldverlichting niet wat het wezen moest. In het Essed stadion was een generator nodig om de slechte verlichting op te vangen. In het Kamperveen stadion gingen de tribunelichten niet aan. Ook het scoreboard dat speciaal voor de President Cup enkele weken terug dienst deed, was deze keer niet in orde. Dit nam niet weg dat er flink werd gescoord. De Brazilianen in dienst bij Notch hebben duidelijk hun stempel gedrukt en stuurden SNL met 3-0 terug. Ook de ingelijfde Hollanders en Brazilianen bij WBC lieten van zich spreken. Promovendus uit het Oosten werd met maar liefst 6-0 richting Albina gestuurd. Botopasie had deze speelronde rust en komt pas de volgende ronde aan de beurt.