Koeien in een weiland. (Foto: NII)





De bijeenkomst wordt gehouden in samenwerking Panaftosa, een dochtersorganisatie van de Pan American Health Organization. Suriname is vrij van vele beruchte dierlijke ziekten zoals MKZ, Klassieke Varkenspest en Aviaire Influenza. Aangezien MKZ nog nooit is gerapporteerd in Suriname, kan ons land gekenmerkt worden als ‘historisch’ vrij van deze ziekte. Om deze bijzondere positie te behouden en om het land te beschermen tegen MKZ, dienen er maatregelen te worden genomen, meldt het Nationaal Informatie Instituut.Suriname deelt een fragiele en zeer toegankelijke grenzen met zijn buren, waardoor de kans op ziekte een echte bedreiging vormt. Bovendien heeft de openstelling van het achterland de ongecontroleerde migratie van dieren verhoogd. Hierdoor wordt het moeilijker om het vee en de verspreiding van ziekten bij mens en dier te controleren. Door financiële beperkingen en andere middelen die nodig zijn om dierziekte bewaking te bewerkstelligen, kunnen controlewerkzaamheden niet optimaal worden uitgevoerd. De toegenomen zee- en luchtreizen en de invoer van levende dieren en vlees uit (bekende geïnfecteerde) landen, legaal en illegaal, zorgen dan ook voor de noodzaak om de diergezondheid of -status te beschermen in Suriname.Aangezien preventie heel belangrijk is, wordt dan ook verwacht dat de faciliteiten beschikbaar worden gesteld zodat het ministerie van LVV de noodzakelijke preventieve maatregelen kan treffen. De sleutel tot het succes van een dergelijk noodplan, beschreven in het MKZ-draaiboek, is afhankelijk van snelle reactie en snelle totale samenwerking van alle relevante actoren. Andere belangrijke stappen zijn het op orde brengen van onze veterinaire wetgeving, de bedrijvenregistratie, de dierziekte surveillance en de toetsing van het MKZ-draaiboek middels een MKZ-uitbraak simulatie.Met de versterking van de veterinaire diensten door de ondersteuning van PANAFTOSA, zal het behalen van het officieel internationaal MKZ vrije status, bewerkstelligd worden. Suriname werkt sinds 2013 nauw samen met Panaftosa. De coördinatie van de MKZ-uitbraak stimulatie ligt in handen van Astrid van Sauers, Staat Dierenarts, werkzaam bij de Veterinaire Dienst en belast met dierziekte surveillance en –monitoring.