Dit jaar doen er ook meer buitenlanders mee aan de beurs. Er zijn zeven exposanten uit Frans-Guyana, Brazilië en Nederland. “We hebben altijd plannen gehad om een meer buitenlands karakter aan de beurs te geven, maar het hoofddoel is natuurlijk de promotie van onze kunstenaars,” zegt Brahim. Hij stelt dat Surinaamse exposanten niet onder doen voor hun regionale en andere internationale collega’s.De stichting moet het hebben van donateurs om activiteiten te organiseren. Door de financiële situatie is het aantal donateurs afgenomen, dus is Brahim al lang blij dat de Nationale Kunstbeurs dit jaar nog kan worden gehouden. De kunstbeurs wordt op twee locaties gehouden, in Torarica en De Hal. De beurs wordt op donderdag 26 oktober geopend en is open voor het publiek tot en met 4 november, meldt het Nationaal Informatie Instituut.