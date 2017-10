Rekruten van de politie tijdens een training te Kraka. (Foto: KPS)





De ME commandant, de inspecteur van politie 1ste klasse, Sjaamanand Debitewarie, heeft samen met zijn negen instructeurs de basisrichtlijnen over wat de ME inhoudt gegeven. Uitgelegd is aan de rekruten waarvoor de ME wordt ingezet, de uitrusting, de gebruikte middelen en het effect daarvan, meldt de politie Public Relations.Na de training zijn de rekruten in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de basis formaties van de ME alsook een demonstratie te geven over de vuurwerende kleding en schild van de ME. De training is afgesloten met de traangas demonstratie. Veel van de rekruten zijn onder de indruk van de ME en willen daar lid van worden.