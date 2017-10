Op initiatief van de bestuursdienst zijn handelszaken in verschillende regio's van het district gecontroleerd. (Foto: NII)





Medewerkers de bestuursdienst Para hebben samen met Buitengewoon Agenten van Politie van ECD en ambtenaren van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) geslaagde controleacties uitgevoerd in winkels en andersoortige bedrijven. De acties zijn uitgevoerd op initiatief van de bestuursdienst en staan in het licht van het regeringsbeleid, dat erop gericht is consumenten in deze moeilijke economische tijd te beschermen tegen prijsopdrijving en andere malafide praktijken van handelaren, meldt het Nationaal Informatie Instituut.Tijdens de controles in Para is gebleken dat het gros van de winkeliers zich wel houdt aan de regels. Hoewel enkele overtreders het te bont gemaakt hebben en bestraft zijn met sluiting, is het toch opmerkelijk geweest dat het merendeel der winkeliers in Para hun producten op de schappen met duidelijk zichtbare prijzen uitstalt.Bij winkels te Powakka, Kennedyweg en te Meursweg is prijsopdrijving geconstateerd op witte suiker, die voor 8,50 werd verkocht in plaats van SRD 7,50, terwijl bruine suiker voor SRD 7,5O in plaats van 6,50 aan de man werd gebracht. 1 kg Aardappelen werd voor 6,50 verkocht in plaats van SRD 4,50. Aan de zuidelijke uitvalsweg verkocht een winkelier chemicaliën zonder de vereiste vergunning. Hij moest deze van de schappen verwijderen.Winkeliers die de goederen niet geprijsd hadden, zijn aangezegd deze terstond van prijzen te voorzien, terwijl zij die hun weegschaal niet hadden laten keuren zich op het kantoor van de ECD moesten aanmelden omdat hun weegschaal in beslag is genomen. Naast waarschuwingen aan overtreders, is aan startende ondernemers ook advies gegeven over hoe in aanmerking te komen voor een winkelvergunning.