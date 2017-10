Minister Ferdinand Welzijn oriënteert zich op het terrein waar het hoofdbureau van de politie zou komen.





"Er is een rechtszaak gaande, maar deze kan nog lang duren. Intussen raakt het terrein overwoekerd, terwijl zwervers daar huis houden. De overheid blijft verantwoordelijk voor het terrein," merkt de bewindsman op in gesprek met Starnieuws. De penitentiaire ambtenaren en de bestuursdienst Paramaribo Noord-oost houden toezicht op de werkzaamheden.Minister Welzijn zegt dat er met de ondernemer gezocht wordt naar een oplossing van het vraagstuk. Hij verwacht dat partijen elkaar zullen vinden. "Er wordt gewerkt naar een oplossing," zegt Welzijn. Hij kan nu niet in detail treden. Het is wel belangrijk dat er een hoofdbureau van politie komt. Het ministerie heeft een geschikte locatie op het oog.