Een wijk in de stad Santa Rosa zoals het eruit zag voordat het opging in vlammen.(Foto: Reuters)





Maar de politie zegt dat het kan komen door de chaotische aard van de evacuaties. Hele steden in de wijnbouwregio van de deelstaat zijn verlaten.De branden worden gerekend tot de dodelijkste in de geschiedenis van Californië. Het rook heeft zich verplaatst tot het zuiden van San Francisco, ongeveer 100 km verwijderd van de brandhaarden."Dit is een serieuze, kritieke, catastrofale gebeurtenis. We zullen voor een groot aantal dagen niet uit de bossen komen," zei brandweerchef Ken Pimlott. Hij waarschuwde dat het dodental verder zou kunnen stijgen."We zijn nog steeds getroffen door de droogte van vijf jaar. Deze branden zijn aangedreven door het kritieke droge brandstofbed. We kijken letterlijk naar explosieve vegetatie," voegde hij eraan toe.Meer dan 200 brandblus equipment en teams worden uit de rest van de Verenigde Staten gedirigeerd naar Californië. Volgens Pimlott bestrijden 73 helikopters, 30 vliegtuigwagens en bijna 8.000 brandweermannen op dit moment de vlammenzee.De branden hebben hele wijken in de stad Santa Rosa, een stad van 175.000 mensen, in as veranderd. De geëvacueerde steden omvatten Calistoga in Napa County, waar alle 5.000 inwoners zijn opgedragen te vertrekken. De politie stopte al het verkeer dat de omgeving probeerde te naderen.Minstens 13 van de doden zijn gevallen in de provincie Sonoma. Zo'n 25.000 mensen in de provincie zijn geëvacueerd en 40.000 woningen zitten zonder stroom. Zes mensen zijn overleden in Mendocino County, twee in Yuba County en twee in Napa County, vertelden ambtenaren de Los Angeles Times.